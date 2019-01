Ancora un recupero di ghiacciatori a Cogne da parte del Soccorso alpino valdostano

Valutazione attuale: 0 / 5

COGNE. Ancora un intervento di recupero è stato portato a termine dal Soccorso Alpino Valdostano su una delle cascate di ghiaccio di Cogne.

A chiedere aiuto ieri sera sono stati due ghiacciatori inglesi bloccati 300 metri sopra l'uscita della cascata conosciuta come "Cold Couloir". Per recuperarli è intervenuto l'elicottero.

A piedi i soccorritori avrebbero impiegato almeno quattro ore per raggiungerli e altrettante ore per rientrare affrontando il buio e temperature molto rigide (nella notte in zona il termometro è sceso fino a ben al di sotto dei -10 gradi). Un velivolo dell'Air Zermatt, abilitato al volo notturno, è quindi decollato con a bordo una guida tecnico specializzato del SAV e ha riportato gli scalatori a Cogne. Nonostante lievi segnali di ipotermia i due hanno deciso di rifiutare il ricovero in ospedale.

L'intervento si è concluso in piena notte, alle 1.30.

Marco Camilli