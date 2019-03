Velivolo precipita a Torgnon, morto Corrado Herin

Valutazione attuale: 1 / 5

TORGNON. Un ultraleggero a motore con due persone a bordo è precipitato oggi pomeriggio nelle vicinanze delle piste da sci Torgnon. Uno degli occupanti è morto mentre l'altro risulta ferito.

La vittima è Corrado Herin, 52 anni, ex campione di slittino e di mountain bike. L'altra persona - di cui per ora non è nota l'identità - è stata trasportata al pronto soccorso di Aosta e sembra sia in gravi condizioni.

Il velivolo, un Piper, è precipitato in località Chantorné. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti del caso.

Marco Camilli