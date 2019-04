Valutazione attuale: 0 / 5

CHATILLON. Saranno celebrati a Châtillon i funerali di don Benito Strizzolo, deceduto mercoledì scorso all'ospedale Beauregard di Aosta all'età di 92 anni.

Originario di Bicinicco, in provincia di Belluno, decise di seguire le orme di Don Bosco e per anni fu insegnante in diverse scuole salesiane. Arrivò in Valle d'Aosta nel 1980 e da allora rimase a Châtillon. Per 35 anni, fino al 2015, fu parroco di Chamois ed ultimamente, con l'età che avanzava, si era spostato al priorato di Saint-Pierre.

La cerimonia funebre si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 15.

