Spaccia droga mentre è ai domiciliari: 20enne in carcere

AOSTA. Un ventenne di nazionalità romena, P.C., è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra mobile di Aosta per spaccio di droga. Il giovane si trovava ai domiciliari a casa della madre, anche lei già finita in manette per spaccio in concorso con il figlio con l'operazione "Quei bravi ragazzi" dello scorso febbraio.

Secondo la polizia il ragazzo aveva riattivato il suo giro di spaccio venendo droga a diversi clienti tramite il telefono. Una volta rissate dosi e appuntamenti, i clienti si recavano a casa sua per ritirare l'ordine.

Con la perquisizione domiciliare sono stati trovati circa 100 grammi di marijuana.

Per il ventenne ora si sono aperte le porte del carcere.

C.R.