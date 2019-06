Truffe agli anziani, due condanne a quattro anni

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Due condanne a quattro anni di reclusione sono state inflitte dal gup di Aosta Davide Paladino a due persone imputate per truffa aggravata, furto con strappo e indebito utilizzo di carte di credito.

Secondo l'accusa i due condannati - Maria Esposito di 47 anni e Gianluca Palmieri di 28, entrambi originari di Napoli - lo scorso febbraio avevano provato a sottrarre 5.000 euro ad un'anziana di Aosta affermando che i soldi erano necessari per evitare al figlio della donna di passare dei guai per aver investito un pedone. Erano stati arrestati dai carabinieri e trovati in possesso di un borsello con 250 euro e di alcuni monili d'oro che erano stati strappati di mano all'anziana. Nella loro auto c'era inoltre una busta con altri gioielli considerati il frutto di una precedente truffa.

L'accusa di utilizzo indebito di carte di credito riguarda invece l'uso in un negozio di Aosta di un bancomat che sarebbe stato sottratto ad un anziano con un altro raggiro avvenuto nel mese di gennaio.

Marco Camilli