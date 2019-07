Tir travolge auto in A5: morta la madre, feriti i due figli

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. Tragedia sull'autostrada A5 Torino - Aosta, dove un tir ha travolto un'automobile con a bordo una donna di 33 anni e due bambini piccoli. L'incidente si è verificato sabato sera intorno alle ore 20 all'altezza del km 42, a Banchette (TO).

La donna, Lucia Honorata Shulla Reyes originaria del Perù e residente a Torino, si era fermata con la sua Punto ferma in una piazzola di sosta. Un tir, guidato da un 27enne romeno che sarebbe risultato negativo all'alcoltest, ha centrato in pieno la vettura, uccidendo l'automobilista sul colpo e ferendo i suoi due figli, una bimba di circa un anno ed il fratellino di 4 anni. Entrambi sono stati portati all'ospedale regionale Parini, ad Aosta, per le cure del caso.

Il bimbo è stato ricoverato in osservazione nel reparto di Pediatria mentre per la bimba, in condizioni più gravi, si sono aperte le porte del reparto di Rianimazione. Nella notte la giovanissima paziente è stata poi trasferita a Torino, all'ospedale Regina Margherita.

Marco Camilli