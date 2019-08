Cinque feriti in un incidente frontale sulla SS27

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Scontro frontale tra due automobili ieri sera sulla strada statale 27 nel comune di Aosta, all'altezza di Signayes. L'incidente si è verificato intorno alle 23.15.

I feriti arrivati al pronto soccorso dell'ospedale Parini sono cinque, tutti valdostani e nessuno in gravi condizioni: nello scontro hanno infatti riportato contusioni lievi. Tre di loro sono stati dimessi nella notte mentre per gli altri due sono ancora in corso gli accertamenti.

La dinamica del frontale è al vaglio della polizia, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco ed al 118.

M.C.