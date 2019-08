Guida sotto l'effetto di droga, aostano denunciato

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un automobilista aostano di 52 anni, D.B., è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato sorpreso al volante sotto l'effetto di droga.

Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi la polizia lo ha fermato per un controllo mentre percorreva la strada statale 26 a Saint-Christophe. Visto il suo comportamento anomalo, gli agenti lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti del caso che hanno confermato l'abuso di sostanze e la positività ai cannabinoidi. L'aostano inoltre aveva in auto un pacchetto di sigarette con all'interno circa 19 grammi di hashish.

L'uomo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti. La patente gli è stata ritirata ai fini della sospensione ed il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca.

redazione