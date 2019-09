Fallimento Stolemberg, una condanna per bancarotta fraudolenta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un ex carabiniere originario della provincia di Salerno è stato condannato a quattro anni dal tribunale di Aosta per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Stolemberg Srl. Si tratta di Pantaleone Parlato, cinquantotto anni, coimputato col sessantunenne Giancarlo Pignocchino che è stato invece assolto dalle accuse.

La società Stolemberg Srl acquistò l'ex stazione della seggiovia di Staffal, a Gressoney-La-Trinité, per trasformarla in una residenza turistico-alberghiera. Al momento del crac fu contestato un "buco" di circa 4 milioni e mezzo di Euro.

Secondo il pm Menichetti il fallimento è legato ad una «vicenda complessa» e ad «un omicidio» con il coinvolgimento di soggetti ritenuti vicini alla 'ndrangheta e di un ex socio che intendeva riottenere quote della società.

M.C.