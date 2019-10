Furgone con 13 stranieri fermati al traforo del Monte Bianco Pubblicato: Martedì, 08 Ottobre 2019 08:58

COURMAYEUR. C'era anche un minore nel gruppo di cittadini pakistani scoperti dalla polizia di frontiera mentre cercavano di oltrepassare la frontiera con la Francia a bordo di un furgone.

Il veicolo è stato fermato ieri mattina al Traforo del Monte Bianco. Il conducente, un loro connazionale di 44 anni che ha esibito dei documenti italiani contraffatti, è stato arrestato così come un altro pakistano di 34 anni, M.A. trovato in possesso di 800 Euro ritenuti essere il compenso per il trasporto.

Il minore è stato affidato ad una struttura regionale di accoglienza mentre il conducente e il sospetto complice sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

M.C.