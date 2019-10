Tasso alcolemico tre volte oltre il limite: denunciato valdostano Pubblicato: Giovedì, 24 Ottobre 2019 08:18

AOSTA. È stato sorpreso dalla polizia di Aosta a guidare un'automobile con la patente scaduta da diversi anni e sotto l'effetto di alcolici: per questo un valdostano è stato denunciato ed anche multato per la patente non più valida dal 2014.

L'automobilista è stato controllato lo scorso martedì sera e sottoposto all'etilometro. Il test ha segnato 1,5 g/l di tasso alcolemico, il triplo rispetto al limite consentito.

Rischia una multa da 1.500 fino a 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi a 1 anno.

