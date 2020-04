Coronavirus, sale ancora il numero dei guariti in Valle d'Aosta



Il direttore sanitario dell'emergenza: solo con il comportamento corretto di tutti sarà possibile arrestare il contagio AOSTA. Sale a 26 il numero delle persone dichiarate guarite dal Covid-19 nella nostra regione. La notizia è riferita in una nota dell'Unità di crisi valdostana. "Si conferma così il trend in crescita dei casi guariti iniziato ieri", commenta il responsabile del settore sanitario Luca Montagnani. "Questo, tuttavia, non significa che si possano tralasciare le indicazioni indispensabili al contenimento della diffusione del virus. Anzi, il momento è ancora molto difficile e solo con il comportamento corretto di tutti sarà possibile arrestare il contagio". Il dottor Montagnani ribadisce: "’indicazione resta quella di rimanere tassativamente a casa." M.C.