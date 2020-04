Minaccia i genitori e lancia oggetti dal balcone, intervengono i carabinieri



Il ventenne in forte stato di agitazione è stato poi denunciato dai militari di Saint-Vincent - Châtillon SAINT-VINCENT. I carabinieri della compagnia di Saint-Vincent - Châtillon sono intervenuti due sere fa a casa di una famiglia dove un ragazzo ventenne in forte stato di alterazione minacciava di suicidarsi e lanciava oggetti dal balcone. Il giovane, recentemente sanzionato per essersi recato in un altro comune senza comprovate esigenze, aveva probabilmente assunto un mix di farmaci e alcolici che lo avevano reso aggressivo anche nei confronti dei genitori e di tutti coloro che provavano ad avvicinarlo. Dopo due ore di colloquio i militari sono riusciti a convincerlo ad uscire di casa e a sottoporsi alle cure del personale medico intervenuto nel frattempo. Il ragazzo, sempre esagitato, ha però minacciato i carabinieri e degli operatori sanitari e sarà quindi denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. M.C.