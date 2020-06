Iniziato il processo ad Aosta per l'inchiesta Geenna



Imputati Sorbara, Carcea, Raso, Prettico e Giachino AOSTA. Dopo lo stop per l'emergenza Covid-19, oggi al Tribunale di Aosta è iniziato il processo legato all'inchiesta Geenna sulla 'ndrangheta che coinvolge il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara, l'ex assessore di Saint-Pierre Monica Carcea, il consigliere comunale di Aosta sospeso Nicola Prettico, il ristoratore Antonio Raso ed il dipendente del Casinò di Saint-Vincent Alessandro Giachino. Tutti loro non hanno chiesto il rito abbreviato in occasione dell'udienza preliminare di Torino, al contrario degli altri imputati coinvolti nell'indagine della Dda di Torino e dei Carabinieri. Oltre ai cinque imputati, in aula sfileranno un centinaio di testi. Tra quelli dell'accusa, una cinquantina, ci sono anche il sindaco di Aosta Fulvio Centoz, della cui giunta comunale fece parte Sorbara prima dell'elezione in Consiglio regionale, e l'ex segretario comunale del capoluogo Eloisa Donatella D'Anna. M.C.