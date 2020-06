Pont-Saint-Martin piange la scomparsa di Marzia



Molto conosciuta in paese, la donna gestiva la stazione di servizio all'uscita dell'autostrada Pont-Saint-Martin piange la scomparsa di Marzia PONT-SAINT-MARTIN. La comunità di Pont-Saint-Martin è stata raggiunta dalla triste notizia della scomparsa di Marzia, persona molto conosciuta, che per anni ha gestito il piccolo bar di famiglia proprio di fronte all'uscita dell'autostrada. Di lei mi ricordo non solo il caffè e la brioche al mattino presto, ma anche di una donna sorridente e bella, che aveva patito moltissimo per la scomparsa del papà Riccardo, benzinaio per decenni, anch'esso conosciuto dall'intera comunità, al quale era profondamente legata. Negli ultimi anni Marzia aveva chiuso l'attività, si era rattristita e non la si vedeva quasi più nel centro storico della cittadina. Viveva nella villetta di fronte alla stazione di servizio ed amava il giardino ed i fiori che raccontano di un'anima dolce e gentile. Parlare adesso di disagio esistenziale, di depressione, di solitudine, in questa Valle d'Aosta che nello specifico ha dati inquietanti, ha veramente poco senso. Voglio ricordare Marzia come era, piena di energia, allegra e serena, premurosa verso gli altri, come in quel pomeriggio autunnale di tanti anni fa, quando un clochard entrò nel suo baruccio a chiedere la carità, Marzia non gli diede dei soldi, ma un succo di frutta ed un panino, ovviamente gratis. Così ti voglio ricordare, ciao Marzia.



