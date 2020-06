74enne in rianimazione dopo un incidente stradale a Challand-Saint-Victor



Si tratterebbe di un incidente autonomo CHALLAND-SAINT-VICTOR. I soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco con il Gruppo taglio sono intervenuti nel pomeriggio di lunedì a Challant-Saint-Victor per un incidente stradale in cui è rimasta ferita una persona. Si tratta di un automobilista di 74 anni. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altri veicoli. L'anziano ferito è stato portato al pronto soccorso di Aosta e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione per politrauma. La prognosi è riservata. M.C.

(foto di repertorio)