Incidente stradale prolunga la chiusura del Traforo del Monte Bianco



Coinvolta una sola auto di servizio del Geie-Tmb COURMAYEUR. Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel traforo del Monte Bianco. Un'auto di servizio dell'ente di gestione Geie-Tmb proveniente dall'Italia ha urtato la parete della piazzola di sosta di emergenza a circa 1,8 km dall'uscita francese. Il dipendente alla guida del mezzo è stato portato all'ospedale di Sallanches per essere sottoposto a controlli. L'incidente è avvenuto poco prima della riapertura della galleria, rimasta chiusa tutta la notte per lavori di manutenzione. Alle 6.35 la circolazione è stata regolarmente ripristinata. L’evento non ha provocato alcuna emissione di fumo né principio di incendio, spiegano i gestori della galleria. Come previsto dalle procedure è stato richiesto l’intervento dei servizi pubblici di soccorso. redazione