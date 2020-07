Parapendio cade tra gli alberi ad Antagnod, pilota è grave

Portato in pronto soccorso, le sue condizioni sono al vaglio dei medici

AYAS. Un pilota di parapendio è caduto questa mattina in mezzo agli alberi nel comune di Ayas.

L'uomo - potrebbe trattarsi di un turista romano di circa 50 anni - si trovava in volo nella zona di Antagnod quando, per motivi ancora non chiari, è andato a finire contro alcuni alberi rimanendo impigliato con la vela e appeso ad una ventina di metri da suolo. Il pilota è poi caduto a terra forse nel tentativo di liberarsi dall'aggancio.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano.

L'uomo è stato portato a valle e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Aggiornamento

L'uomo è stato ricoverato in Rianimazione. La prognosi è riservata

M.C.