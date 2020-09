Aosta, incendio sotto al comando della polizia locale

Evacuato il comando in via precauzionale

AOSTA. I vigili del fuoco di Aosta sono intervenuti questa mattina in via Monte Emilius per un incendio.

Le fiamme sono divampate nei garages sotto la sede della polizia locale ed il comando è stato evacuato in via precauzionale. Il traffico inoltre è stato deviato temporaneamente.

Non risultano esserci feriti.

L'incendio sembra aver avuto origine in un garage privato probabilmente per cause accidentali.

