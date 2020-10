Donna trovata morta a Challand-Saint-Anselme, indagano i CC

La vittima è caduta da una finestra di casa

CHALLANT-SAINT-ANSELME. I carabinieri stanno indagando per fare luce sul decesso di una donna di 57 anni trovata morta a Challant-Saint-Anselme.

Il suo corpo senza vita si trovava sotto ad una delle finestra di casa, al terzo piano di una palazzina.

Non è chiaro se si sia trattato di un omicidio, di un incidente o di un suicidio. Le indagini, coordinate dal pm Luca Ceccanti, non escludono al momento nessuna pista. Oggi è previsto l'affidamento dell'incarico per l'autopsia per avere qualche risposta in più sul mistero.

Il marito, che ha dato l'allarme, è stato già sentito.

redazione