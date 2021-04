Due escursionisti portati in salvo dal Soccorso Alpino Valdostano

DONNAS. Due escursionisti sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano in una zona impervia sopra Donnas. I due, entrambi residenti in Valle d'Aosta, avevano smarrito il sentiero e continuando a camminare avevano raggiunto il limite di uno strapiombo a circa 1.400 metri di quota. Non riuscendo a proseguire né a tornare indietro anche per via dell'erba scivolosa si sono rivolti ai soccorsi.

La donna, colta dal panico e in lieve stato di disidratazione, è stata portata al pronto soccorso.

L'uomo non ha avuto necessità di intervento medico.

M.C.