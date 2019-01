Gressan, un piano antirumore quinquennale per la strada regionale 20

Valutazione attuale: 0 / 5

GRESSAN. Utilizzare pavimentazioni stradali "silenziose", incentivare l'uso dei mezzi pubblici, costruire piste ciclabili sono tre delle proposte contenute nel piano di azione per combattere l'inquinamento acustico lungo la strada regionale n. 20 di Gressan e in particolare lungo i primi 2,6 chilometri, fino al Municipio.

La sr. 20 è classificata come asse stradale principale perché ogni anno è percorsa da più di 3 milioni di veicoli. L'Amministrazione regionale, che gestisce l'infrastruttura, ha redatto con l'Arpa una mappatura acustica dell'area per individuare i punti critici ed il numero di persone esposte al rumore del traffico. Ne è conseguito il piano d'azione quinquennale, recentemente approvato dalla giunta regionale, che propone alcune soluzioni antirumore tra cui le tre citate prima. In più sarà verificato l'impatto degli attraversamenti pedonali rialzati studiati per far rallentare i veicoli in transito e che rappresentano un'ulteriore fonte di rumore, oltre che un problema per le ambulanze che transitano con pazienti a bordo.

E.G.