Valtournenche, convocato il consiglio comunale

VALTOURNENCHE. Si riunisce oggi alle ore 17 il consiglio comunale di Valtournenche. L'aula discuterà diversi argomenti tra cui la prima variazione al bilancio di previsione triennale 2019-2021 e il collegato Documento unico di programmazione.

All'ordine del giorno figurano inoltre i regolamenti in materia di entrate comunali, due varianti non sostanziali al Piano regolatore generale comunale e la progettazione dei lavori di manutenzione della strada di frazione Loz. In chiusura di seduta sono previste le comunicazioni di sindaco, assessori e consiglieri.

