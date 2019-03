Lillianes, un incendio manda in fumo ettari di bosco

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

LILLIANES. Un incendio divampato ieri pomeriggio a Lillianes ha distrutto diversi ettari di bosco di latifoglie.

Le fiamme si sono sviluppate in località Pera-Piana e, a causa anche del forte vento, i vigili del fuoco del nucleo antincendio boschivo hanno lavorato fino alla note per esinguerle. È stato fatto intervenire anche un elicottero per aiutare nelle operazioni di spegnimento.

Questa mattina è iniziata la fase di bonifica.







M.C.

(immagine di repertorio)