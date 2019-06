Sarre, il 19 giugno rubinetti a secco per lavori

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

SARRE. A causa di lavori urgenti alla rete idrica nel comune di Sarre è prevista la sospensione dell'erogazione di acqua potabile per quattro ore, dalle 10 alle 14, mercoledì 19 giugno.

La frazioni interessate sono Petit Cré e Tissoret.

"In caso di maltempo le operazioni saranno rimandate con successivo avviso", fa sapere l'Amministrazione comunale chiedendo inoltre agli utenti di "non distogliere il personale dal lavoro con richieste di informazioni" che farebbero allungare i tempi di intervento e di "non turbare le condizioni di sicurezza degli operatori".

