Il 5 luglio inaugurazione del Centro Educativo Assistenziale di Gressan

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

GRESSAN. È in programma sabato 5 luglio alle ore 16 la cerimonia di inaugurazione del Centro Educativo Assistenziale operativo da oltre un anno in frazione Taxel di Gressan e rivolto alle persone con disabilità.

La struttura - la quarta di questo genere attivata in Valle d'Aosta dopo quelle situate ad Aosta, Châtillon e Hône - ospita un centro diurno che propone attività assistenziali, ludiche e ricreative ed iniziative per sviluppare e sostenere l'autonomia personale anche in collaborazione con le risorse presenti sul territorio e con le famiglie degli utenti.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno, oltre al presidente della Regione Antonio Fosson e all’assessore alle politiche sociali Mauro Baccega, il sindaco di Gressan Michel Martinet e la signora Alina Curtaz che, insieme alla famiglia, ha donato alla Regione il terreno su cui è stato costruito il CEA.

Clara Rossi