Un progetto di riqualificazione per la Torre di Pramotton Pubblicato: Venerdì, 17 Gennaio 2020 13:27

DONNAS. La Torre di Pramotton, costruita nel XIII secolo su uno sperone roccioso in località Vert, è al centro di un progetto di recupero e riqualificazione ideato dal Comune di Donnas.

L'antica costruzione è conosciuta anche come Tour de Bellegarde e sorge sulla riva destra della Dora Baltea. Alta quattro metri, di forma esagonale, era utilizzata probabilmente come punto di vedetta del territorio e potrebbe tornare presto a nuova vita. L'Amministrazione comunale infatti intende partecipare ad un bando di sostegno per investimenti dedicati alla manutenzione e alla riqualificazione del patrimonio culturale proposto dal Gal - Gruppo di Azione Locale Valle d'Aosta.

L'immobile è di proprietà della Regione ed oggi la Giunta regionale ha deciso di concederlo gratuitamente per quindici anni al Comune di Donnas per poter partecipare al bando.

C.R.