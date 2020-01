Nuovi orari di apertura per la biblioteca di Châtillon



Più ore di apertura al pubblico da febbraio CHATILLON. La biblioteca comprensoriale "Mrg Duc" di Châtillon, situata in via E. Chanoux, cambia orari di apertura a partire dalla prima settimana del mese di febbraio. Dal 3 febbraio la biblioteca sarà aperta al mattino e al pomeriggio nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 19; i martedì solo al mattino dalle ore 9 alle ore 13 ed il sabato sempre al mattino dalle ore 9 alle ore 12.30. Gli utenti del servizio di Châtillon possono prendere in prestito libri, cd musicali, dvd e riviste e consultare, ascoltare musica e visionare contenuti video. Tra gli altri servizi offerti anche la consultazione del catalogo in linea per la ricerca di documenti ed il prestito interbibliotecario. redazione