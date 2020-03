Pont-Saint-Martin, riparte il mercato settimanale in piazza I Maggio



Dopo lo stop per il Coronavirus tornano le bancarelle di generi alimentari PONT-SAINT-MARTIN. Domani, mercoledì 18 marzo, a Pont-Saint-Martin ritorna il mercato di piazza I Maggio, anche se in forma ridotta. Il sindaco Sucquet ha firmato l'ordinanza che revoca la sospensione decisa una settimana fa come misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus e che allo stesso tempo dispone la riattivazione dell'appuntamento settimanale del venerdì e del sabato. Le bancarelle presenti in piazza saranno comunque meno del solito. La riattivazione infatti riguarda solo la vendita dei generi alimentari visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri che ha fermato le attività commerciali non essenziali permette a chi vende alimentari di continuare a lavorare. Con la presenza di meno venditori sarà anche più facile disporre le bancarelle in modo da rispettare le distanze minime. Per la vendita di generi non alimentari invece la sospensione rimane in vigore almeno fino al 3 aprile. C.R.