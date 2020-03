Pontey, il sindaco Tillier: ufficio postale chiuso senza spiegazioni



Il primo cittadino Tillier: 'questo tipo di servizio è fondamentale per i piccoli comuni' PONTEY. «L'ufficio postale di Pontey, normalmente aperto martedì, giovedì e sabato, oggi era chiuso, senza una spiegazione: nessun biglietto e neanche una telefonata in Comune». Lo segnala il sindaco Rudy Tillier. «In questi giorni di emergenza sanitaria - dice il primo cittadino - è grave che si facciano uscire di casa inutilmente le persone che hanno bisogno delle poste, anche per pratiche urgenti». «Questo tipo di servizio è fondamentale per i piccoli comuni - sottolinea ancora il sindaco - e lo è ancora di più in questo periodo. Spero che da giovedì prossimo sia ripristinato». redazione