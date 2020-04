Pont-Saint-Martin, ore 19: scattano i posti di blocco all'ingresso della Valle d'Aosta



Le forze dell'ordine presidiano sia la strada statale sia l'autostrada A5 PONT-SAINT-MARTIN. Le forze dell'ordine hanno "bloccato" da questa sera le vie di accesso alla Valle d'Aosta da Pont-Saint-Martin. Carabinieri, polizia e forestale hanno allestito dalle ore 19 due posti di blocco sulla strada statale, all'altezza della rotonda del "medaglione", e all'ingresso dell'autostrada A5 per controllare tutti i mezzi in transito in entrata e in uscita (biciclette incluse) e verificare così il rispetto delle limitazioni sugli spostamenti per l'emergenza Covid-19. Uno posti di blocco è localizzato alla rotonda del medaglione, l'altro al casello autostradale. Ennio jr Pedrini