Testolin: oggi firmerò decreto che allenta le restrizioni a Pontey



Ci sarà l'obbligo di indossare mascherine per uscire di casa PONTEY. «Questa sera sarà firmato il decreto di apertura del Comune di Pontey con l'eliminazione di una serie di vincoli ai quali la popolazione è stata obbligata» dallo scorso 23 marzo. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Renzo Testolin, questo pomeriggio durante il punto stampa dell'Unità di crisi sull'emergenza Coronavirus. Il confinamento messo in atto nel comune valdostano «ha permesso di vedere un abbassamento dei numeri percentuali di contagiati nel Comune in maniera anche importante», ha affermato Testolin. Rimarranno comunque ancora chiusi alcuni «punti sensibili». Inoltre ci sarà l'obbligo di indossare mascherine o altri strumenti per coprire naso e bocca quando si esce di casa. L'obiettivo è arrivare «gradualmente alla normalità». Testolin, ringraziando il sindaco di Pontey e la comunità, ha aggiunto che la microcomunità sarà sempre monitorata attentamente. C.R.