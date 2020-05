Mascherine riutilizzabili per gli abitanti di Valtournenche grazie alla vendita della scala Jordan



Raccolti all'asta oltre 14mila euro usati per acquistare i dispositivi VALTOURNENCHE. È iniziata nel fine settimana a Valtournenche la distribuzione di mascherine riutilizzabili e lavabili per la popolazione. I dispositivi sono stati acquistati con gli oltre 14.000 euro raccolti con l'iniziativa delle Guide del Cervino di vendita all'asta della scala Jordan. La distribuzione, organizzata dal Comune, farà ricevere ad ogni abitante due mascherine riutilizzabili. Per i bimbi sono state realizzate mascherine più piccole, in tessuto colorato, più comode da indossare. "Il Comune di Valtournenche, durante il periodo emergenziale e durante la fase-2 - commenta il sindaco Jean Antoine Maquignaz - ha potenziato le collaborazioni con tutte le altre entità organizzate presenti sul territorio e i risultati si sono visti. Questa distribuzione di mascherine ne è un esempio". M.C.