Riaperto il sentiero per il rifugio Boccalatte



Rientrano le allerte per possibili crolli dal ghiacciaio Whymper COURMAYEUR. Il sentiero di acesso al rifugio Boccalatte - Piolti (2803 m), in Val Ferret, è tornato accessibile con una ordinanza del Comune di Courmayeur che revoca i precedenti divieto di accesso e di transito alla struttura ed all'area sottostante il ghiacciaio Whymper delle Grandes Jorasses. L'ordinanza fa seguito alla relazione del servizio regionale e dei glaciologi di Fondazione Montagna Sicura che "non ravvisano possibili crolli significativi nel breve periodo" del seracco in movimento. redazione