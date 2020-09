Issogne, aumentano i costi della nuova scuola prefabbricata

Il progetto è stato rivisto per adeguare l'edificio alle normative sismiche

ISSOGNE. Il governo regionale ha dato il via libera al progetto rivisto per la costruzione di un edificio scolastico prefabbricato definitivo in località Clapeyas - Fleuran, nel comune di Issogne, e per la riqualificazione dell'area della scuola di Colombière.

Il progetto definitivo, approvato nel 2016, riportava un costo di 3,2 milioni di euro ma durante le fasi di progettazione esecutiva sono emersi alcuni problemi. Da una parte è stato necessario adeguare il prefabbricato alle nuove normative anticendio, dall'altra sono stati effettuati nuovi approfondimenti sulla parte degli impianti e dal Comune è stata chiesta una modifica per poter sostituire in futuro le attuali attrezzature a gas della cucina con attrezzature elettriche. Inoltre sono stati inserite delle migliorie sull'impianto di illuminazione della nuova viabilità e sulla recinzione dell'area del plesso scolastico. Tutti questi cambiamenti hanno bloccato l'iter della scuola per un anno e fatto lievitare i costi di oltre mezzo milione di euro.

I nuovi interventi e l'ulteriore spesa sono stati approvati dalla giunta regionale. Il progetto può così andare avanti.

redazione