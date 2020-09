Châtillon, incontro pubblico con la lista del candidato sindaco Dujany

Appuntamento elettorale alle ore 18 con i candidati di 'Il piacere di scegliere - Tradition et renouveau'

CHATILLON. In vista delle elezioni comunali a Châtillon del 20 e 21 settembre, la lista "Il piacere di scegliere - Tradition et renouveau" del candidato sindaco Camillo Dujany e della candidata vice Dorina Brunod si presenterà agli elettori questa sera.

L'incontro si svolgerà presso il parco della casa del conte Luda di via Oratorio alle ore 18.

"Siamo una lista che propone 14 persone alla loro prima esperienza amministrativa, che provengono da un'assidua militanza nelle diverse associazioni di volontariato presenti sul territorio, affiancate da 3 consiglieri uscenti dalla precedente amministrazione", spiegano i candidati. "L'ambizione del nostro programma è quello di ritrovare il più profondo senso di comunità tra i cittadini".

La lista propone di rilanciare il borgo, creare un nuovo sportello del cittadino, intervenire sulle ciclovie dello Zerbion e del Cervino e creare un parco naturalistico per e-biker e di portare a termine "le opere già intraprese dalla precedente amministrazione quali il project financing della pubblica amministrazione, il nuovo centro anziani ancora da attivare e la rete in fibra ottica di prossima realizzazione per una veloce connessione a internet".

redazione