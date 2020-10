Eletto il nuovo direttivo dell'oratorio di Pontey

Matteo Russo nominato presidente fino al 2024

PONTEY. L'Oratorio Sèn Martin di Pontey ha un nuovo Consiglio di amministrazione subentrato ai precedenti membri dimissionari. Fino al 2024 l'associazione sarà guidata da Matteo Russo, eletto presidente, e da Laurent Martinet (vice presidente), Nicholas Giovetti (segretario), Annie Martinet, Lorena Russo, Lorenzo Stevanoni, Martina Gaglione, Matteo Martinet, Matthieu Bich, Monica Epiney, Nicholas Giovetti e Nicole Lavoyer.

La particolarità del nuovo Cda eletto nei giorni scorsi dall'assemblea dei soci ordinari è nella sua composizione: tutti consiglieri cresciuti da ragazzi all'interno dell'associazione.

Il neo presidente Russo nel ringraziare per la nomina ha commentato: "spero di essere in grado con il vostro aiuto di continuare questa attività che per me, come credo anche per tanti altri, è molto importante".

"Oggi per me è un giorno davvero importante. Chiudo una pagina, anzi un libro, della mia vita ma sono contento che nelle pagine successive ci siano amici, così che continuino tutto questo. Grazie per tutto!", il commiato del presidente uscente Matteo Martinet.

redazione