Châtillon, il consiglio comunale convocato il 27 ottobre

In discussione anche il progetto della videosorveglianza urbana

CHATILLON. Il consiglio comunale di Châtillon è convocato martedì 27 ottobre alle ore 21 in seduta straordinaria per esaminare un ordine del giorno composto da undici argomenti.

In discussione c'è l'approvazione al progetto definitivo ed esecutivo del sistema di videosorveglianza urbana in grado di rilevare le targhe, la nona variazione del bilancio di previsione 2020-2022 e la convenzione con l'Unité Mont Cervin per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali.

È prevista inoltre la nomina della commissione consiliare per le finanze, lo Statuto e i regolamenti e la nomina dei rappresentanti dell'amministrazione comunale nel "Gruppo cultura" e per la gestione associata del servizio di acquedotto intercomunale.

La seduta, chiusa al pubblico a causa delle disposizioni per l'emergenza Covid, si chiuderà con l'esame delle interrogazioni e le comunicazioni del sindaco e della giunta.

redazione