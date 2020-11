Regione al lavoro su protocollo specifico per le elezioni di Courmayeur

Già prevista una deroga sul coprifuoco per recarsi ai seggi anche dopo le 21

COURMAYEUR. Il governo regionale sta predisponendo un protocollo di sicurezza Covid apposito per le elezioni comunali che si svolgeranno domenica 8 novembre a Courmayeur.

Il provvedimento "definirà tutte le procedure per garantire la piena sicurezza nel corso di questa importante tornata elettorale", spiega in una nota la presidenza della Regione, e sarà reso noto "probabilmente già lunedì" 2 novembre.

Per l'appuntamento elettorale di Courmayeur è già prevista una deroga inserita nell'ordinanza n. 468 firmata ieri dal presidente della Regione Lavevaz che consente gli spostamenti per il voto anche oltre le 21, orario in cui in tutta la Valle d'Aosta inizia il coprifuoco. I seggi rimaranno infatti aperti dalle ore 7 fino alle ore 23.

C.R.