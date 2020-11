Introd tra i piccoli borghi premiati dal Touring club

Assegnata la Bandiera Arancione alla località valdostana

INTROD. Il comune di Introd è tra i nuovi cinque piccoli borghi italiani premiati dal Touring Club Italiano con il marchio di qualità turistico ambientale Bandiera Arancione.

La località valdostana è stata premiata perché "si distingue per il pregevole contesto paesaggistico e per la varietà e fruibilità degli attrattori, ben indicati e descritti grazie all’apposita segnaletica. Buona è la comunicazione dei servizi turistici e di svago a disposizione per il visitatore, che può anche godere della possibilità di passeggiare in contesti tipici, sia nel capoluogo sia nelle frazioni".

Con l'assegnazione delle Bandiere Arancioni il Touring Club Italiano segnala comuni non solo "belli e ricchi di attrattive, ma che riservano moltissimi servizi al turista e che si impegnano nel rispetto dell'ambiente e dei beni comuni".

Le località certificate in tutta Italia sono finora 252.

C.R.