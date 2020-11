Gaby, la ricostruzione del ponte crollato inizierà questo inverno

Approvato il progetto esecutivo per ripristinare i danni sulla strada regionale 44 causati dal maltempo del 3 ottobre

AOSTA. La giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo di ricostruzione del ponte di Gaby crollato lo scorso 3 ottobre a causa della piena del torrente Niel. Il nuovo ponte della strada regionale n. 44 sarà realizzato in calcestruzzo armato con travi prefabbricate e una luce di 18 metri. Avrà due marciapiedi.

L'intervento prevede anche il ripristino della rete dei sottoservizi, la ricostruzione degli argini e del fondo del torrente danneggiati dal maltempo e la sistemazione delle aree interessate dai lavori di apertura della variante provvisoria che in queste settimane ha permesso di mantenere i collegamenti con l'alta Valle di Gressoney.

"L'investimento complessivo è pari a 930 mila euro e i lavori, con un costo a base d'asta di 665 mila euro, saranno avviati già quest'inverno immediatamente dopo il completamento delle procedure di affidamento", annuncia l'assessorato regionale alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio guidato da Carlo Marzi. "Al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione, sono già in corso i lavori per la costruzione di una berlinese con micropali, necessaria per garantire gli sbancamenti, già previsti nelle prossime settimane, al fine di realizzare le fondazioni delle spalle del ponte".

E.G.