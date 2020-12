Quart, il Comune attiva 3 punti di distribuzione delle mascherine

Il 12 dicembre saranno anche distribuiti i moduli per i buoni spesa Covid-19

QUART. La prossima settimana il Comune di Quart attiverà tre punti di distribuzione delle mascherine e distribuirà i nuovi moduli per chiedere i buoni spesa per l'emergenza Covid-19 grazie ai 21mila euro disponibili per sostenere le famiglie in difficoltà. La giornata scelta è quella di sabato 12 dicembre.

"Abbiamo deciso di offrire la possibilità alle persone che ne hanno necessità di ritirare alcune mascherine che ci sono state fornite dalla Protezione civile", spiega in una nota il sindaco Fabrizio Bertholin. "Non siamo più nella situazione della primavera, quando le mascherine non si reperivano, ma abbiamo pensato che molti nuclei familiari ne utilizzano tante (chi ad esempio ha i bambini che frequentano la scuola con lezioni in presenza) e potrebbe essere un sostegno per chi si trova difficoltà ad acquistarle".

I tre punti di distribuzione delle mascherine saranno attivi sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso il municipio di Villefranche, l'atrio della farmacia del Villair e le ex scuole di Ville sur Nus. Sempre in municipio dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16 saranno messi a disposizione i moduli dei buoni spesa.

"Forniremo informazioni sui buoni spesa e su altri aiuti possibili, grazie ai fondo dedicato dal Celva, per tramite della Fondazione Comunitaria, che copriranno ulteriori necessità sino a un importo di 3 mila euro - prosegue Bertholin - e ci mettiamo a disposizione della comunità per aiutare chi avesse bisogno di spiegazioni sulla modalità di richiesta di tali aiuti".

E.G.