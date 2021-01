Rischio valanghe, chiusa la strada per Breuil Cervinia

Organizzati due convogli in salita e in discesa nel pomeriggio

VALTOURNENCHE. La strada regionale 46 per Breuil Cervinia sarà chiusa oggi dalle ore 12 a causa del pericolo di distacco di valanghe. L'ordinanza del sindaco Jean - Antoine Maquignaz è stata firmata una volta sentita la Commissione valanghe.

La chiusura è stabilita da frazione Singlin fino a Breuil Cervinia.

Sarà organizzato un convoglio in discesa alle ore 17 e uno in salita, solo per urgenze, alle ore 17.30.

redazione