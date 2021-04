5 punti all'ordine del giorno per il consiglio comunale di Saint-Christophe

La seduta è convocata oggi alle ore 18

SAINT-CHRISTOPHE. Si riunisce oggi il consiglio comunale di Saint-Christophe per discutere un ordine del giorno composto da cinque punti.

Gli argomenti da affrontare comprendono lo schema di atto di scioglimento della convenzione quadro tra i Comuni di Quart, Brissogne e Saint-Christophe per lo svolgimento in forma associata dei servizi e la bozza di convenzione con l'Unité Mont-Cervin per l'uso delle graduatorie delle procedure selettive. In esame anche la presa d'atto delle dimissioni di un componente della commissione della biblioteca comunale.

La seduta è convocata in sessione straordinaria questa sera alle ore 18 nel salone polivalente della biblioteca per rispettare le disposizioni contro il Covid-19.

