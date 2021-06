L'Unité Grand Combin mette all'asta le azioni di Pila Spa

L'ente cede in blocco più di 11mila azioni

L'Unité de Communes Grand Combin mette all'asta in blocco le azioni della Pila SpA. Il bando, reperibile on line, riguarda la quota di partecipazione dell'ente nella società che gestisce gli impianti di risalita della stazione sciistica valdostana, in tutto 11.409 azioni del valore nominale di 2,50 euro ciascuna.

Il prezzo a base d'asta per l'intera partecipazione azionaria è 88.499,81 Euro con criterio di aggiudicazione al prezzo più elevato e l'obbligo di presentare un'offerta migliorativa minima dell'1%.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 23 luglio 2021 presso la sede dell'ente. Non sono ammesse quelle inviate tramite posta elettronica certificata.

Le azioni dell'Unité rappresentano lo 0,371% del capitale di Pila Spa. La società è controllata da Finaosta (84,69%).

redazione