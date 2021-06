Gaby, apre alla circolazione il ponte ricostruito sul torrente Niel

La struttura era crollata durante l'alluvione di inizio ottobre 2020. Riapertura fissata il 22 giugno

Domani, 22 giugno, il ponte di Gaby sul torrente Niel lungo la strada regionale 44 riaprirà al traffico. I lavori di ricostruzione della struttura abbattuta dalla furia dell'acqua durante l'evento alluvionale dell'ottobre 2020 si sono conclusi e il ponte, dotato di percorsi pedonali su entrambi i lati, torna quindi transitabile.

Il cantiere non è ancora del tutto chiuso. I percorsi pedonali devono essere completati, inoltre mancano le opere di finitura e tutta la parte dei lavori di rimozione della variante provvisoria che ha garantito negli ultimi mesi il collegamento tra l'alta valle di Gressoney e il resto della Valle d'Aosta.

Per la vallata del Lys si tratta di un passo importante verso il ritorno alla normalità dal punto di vista dei collegamenti stradali in attesa dell'apertura del nuovo ponte di Issime prevista intorno alla metà del mese di luglio stando alle indicazioni dell'assessorato regionale delle opere pubbliche.

«Con la prossima riapertura del ponte di Issime - afferma l'assessore regionale alle opere pubbliche - vedremo totalmente ripristinata la normale percorribilità della strada regionale della valle del Lys, di grande importanza per le popolazioni dei comuni interessati, in vista di una attesa ripartenza a seguito di una lunga chiusura invernale subita all’interno di un contesto già di per sé di grande difficoltà per le realtà di montagna».

Il vecchio ponte sul torrente Niel (Google Maps)



Elena Giovinazzo