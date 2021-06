Quart, aumentano le bollette della Tari

Approvato il nuovo regolamento: rincari fino al 2023 per le utenze domestiche

Già a partire da quest'anno la tassa sui rifiuti subirà dei rincari per le utenze di Quart. Gli aumenti arrivano con il nuovo regolamento per l'applicazione della Tari già approvato dal consiglio comunale per recepire la normativa nazionale.

«Le principali novità sono dovute alla differente classificazione di cosa è inteso come rifiuto urbano e cosa come rifiuto speciale», ha spiegato al consiglio comunale la vice sindaco Manuela Bergamasco. «Nelle annualità 2021, 2022 e 2023, aumenteranno le bollette dei nostri concittadini. È da ricordare che le tariffe applicate finora erano quelle del 2019 poiché, a causa della crisi sanitaria ed economica, erano rimaste invariate, nel 2020».

«La Regione - ha aggiunto la vice sindaco - ha aumentato il costo di conferimento dei rifiuti in discarica e questa è stata uno fra le cause di aumento delle tariffe. A ciò si aggiunga il fatto che Arera ha spostato l’imputazione di alcuni costi, mettendola nella parte fissa della tariffa, che non è soggetta a riduzioni. Il Piano economico finanziario 2021 per il nostro Comune ammonta dunque a 761mila euro».

Gli aumenti influiranno soprattutto sulle bollette delle utenze domestiche di Quart. Il Comune tuttavia prevede sconti per i nuclei familiari in difficoltà, diverse modalità di pagamento del tributo e il bonus sociale. Inoltre «nel caso di disponibilità di nuove risorse, l'Amministrazione potrà intervenire con un'attività contributiva per andare incontro alle famiglie per le quali, al momento, non sono previsti sconti. È stata proposta una dilazione del pagamento, che potrebbe prevedere più di due rate».

Novità anche per gli alloggi di proprietà di italiani residenti all'estero: per loro è prevista una variazione sulle riduzioni applicate.

redazione