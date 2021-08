Un concorso fotografico dedicato ai particolari caratteristici di Hône

Gli scatti più belli saranno utilizzati per il calendario 2022 di Hône

A Hône è aperto il concorso fotografico "L'avete mai notato?" indetto dalla biblioteca comunale. Il tema del concorso è la ricerca di dettagli e particolari caratteristici di Hône e del suo territorio da cogliere immortalando dettagli in primo piano con la macchina fotografica.

Il concorso è aperto a tutti. I partecipanti possono inviare entro il prossimo 16 ottobre un massimo di cinque fotografie, a colori o in bianco e nero, che siano inedite e non rielaborate. Per ogni scatto dovranno essere indicate data e luogo di realizzazione e una breve descrizione.

Gli scatti saranno valutati da una giuria nominata dalla Commissione della biblioteca comunale che sceglierà i tre migliori e le immagini che saranno pubblicate sul calendario 2022 di Hône.

La premiazione degli autori avverrà in occasione della Feuhta dé la Micooula du dicembre. Tutte le fotografie ammesse saranno comunque pubblicate sul sito web del Comune di Hône corredate dei nominativi degli autori.

E.G.