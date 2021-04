Lavori in via Monte Pasubio dal 22 aprile

Un tratto di strada sarà chiuso al traffico

AOSTA. Dal 22 aprile saranno attive delle modifiche alla circolazione in via Monte Pasubio, ad Aosta, per lavori di dismissione di una cabina Deval denominata "Immacolata".

A causa del cantiere di scavo è prevista la chiusura al traffico della strada tra i numeri civici 18 e 30 dalle ore 8 alle ore 17.30, esclusi sabati e domeniche. Alla chiusura giornaliera del cantiere dovrà essere ristabilita la normale circolazione.

redazione