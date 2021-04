Il Comune di Champorcher vende legna da ardere

Domande entro il 3 maggio

CHAMPORCHER. C'è tempo fino alle ore 10 del prossimo 3 maggio per presentare domanda di acquisto della legna da ardere messa in vendita dal Comune di Champorcher. Si tratta di 45 cataste allestite lungo la strada per Dondenaz, 42 delle quali di larice - abete rosso e latifoglie (costo 100 euro l'una) e 3 di pino uncinato (80 euro l'una).

Le domande vanno redatte su apposito modulo e consegnate all'ufficio segreteria allegando una copia del documento di identità.

redazione